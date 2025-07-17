Шикунов считает, что «Спартаку» нужно усилить три позиции для борьбы в РПЛ

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о составе красно-белых в преддверии нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Результаты «Спартака» в следующем сезоне зависят от того, кого клуб подпишет, и от того, уйдут ли Барко с Угальде. Трансферы на вход задержались, но процесс идёт. С нынешним составом «Спартаку» будет сложно, нужно укрепляться — необходимо усилить как минимум три позиции. И все это понимают», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» финишировал на четвёртом месте.