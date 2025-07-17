В «Зените» подтвердили аренду защитника Волкова в «Сочи» без права выкупа

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что «Сочи» возьмёт в аренду защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова. Ранее об этом сообщал Иван Карпов.

— Правда, что Волков отправляется в аренду в «Сочи» без права выкупа?

— Правда, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сергей Волков — воспитанник «Краснодара». За «Зенит» в прошлом сезоне он сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Отметим, что в сентябре 2024-го Волков получил травму крестообразных связок колена.

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.