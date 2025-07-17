В «Динамо» заявили, что обладают достаточными шансами для победы в РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил шансы бело-голубых на чемпионский титул по итогам сезона-2024/2025. По словам Степашина, команда Валерия Карпина обладает всем необходимым, чтобы выиграть РПЛ.

«Мы в прошлом году могли стать [чемпионами], не хватило даже не половины, а четверти шага. Недонастроились. Я и Личке потом об этом говорил, надо было играть, как последний бой. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у «Динамо» есть все шансы [стать чемпионом]», — приводит слова Степашина ТАСС.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.