Дмитрий Булыкин: «Локомотив» будет бороться за медали в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы железнодорожников в предстоящем сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, «Локомотив» в предстоящем сезоне чемпионата России будет бороться за медали. У команды хороший и боевой состав — есть всё, чтобы бороться за призовую тройку», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», который заработал 67 очков.