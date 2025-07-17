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Дмитрий Булыкин: «Локомотив» будет бороться за медали в РПЛ

Дмитрий Булыкин: «Локомотив» будет бороться за медали в РПЛ
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы железнодорожников в предстоящем сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, «Локомотив» в предстоящем сезоне чемпионата России будет бороться за медали. У команды хороший и боевой состав — есть всё, чтобы бороться за призовую тройку», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», который заработал 67 очков.

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