Бубнов, Генич и Арустамян предположили, кто из форвардов-россиян станет лучшим бомбардиром

Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич и журналист Нобель Арустамян высказали мнение, кто станет лучшим бомбардиром в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги среди российских нападающих. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Бубнов: Иван Сергеев («Динамо» Москва);

Константин Генич: Николай Комличенко («Локомотив»);

Нобель Арустамян: Ярослав Гладышев («Динамо» Москва).

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги больше всех голов среди российских нападающих забил форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На его счету 12 мячей. Лучшим бомбардиром стал спартаковец Манфред Угальде (17).