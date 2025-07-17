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Бубнов, Генич и Арустамян предположили, кто из форвардов-россиян станет лучшим бомбардиром

Бубнов, Генич и Арустамян предположили, кто из форвардов-россиян станет лучшим бомбардиром
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Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич и журналист Нобель Арустамян высказали мнение, кто станет лучшим бомбардиром в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги среди российских нападающих. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Бубнов: Иван Сергеев («Динамо» Москва);
Константин Генич: Николай Комличенко («Локомотив»);
Нобель Арустамян: Ярослав Гладышев («Динамо» Москва).

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги больше всех голов среди российских нападающих забил форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На его счету 12 мячей. Лучшим бомбардиром стал спартаковец Манфред Угальде (17).

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