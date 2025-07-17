Агент рассказал, клубы из каких европейских стран проявляют интерес к Батракову

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, клубы из каких стран проявляют интерес к футболисту железнодорожников. Напомним, 9 июня «Локомотив» объявил о продлении контракта с Батраковым.

«В основном интерес из трёх стран — это Испания, Италия и Португалия. По стилистике, мне кажется, это должна быть или Испания, или Италия. Но также многое будет зависеть от того, какой там тренер. Алексею ближе такой футбол, когда часто встречаешься с мячом», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.