Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов прокомментировал уход Бериши из клуба

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался об уходе нападающего Бернарда Бериши из грозненского «Ахмата». Ледяхов работал в «Ахмате» с 2013 по 2018 год.

«Бериша был лидером и капитаном команды. Мы хорошо с ним знакомы и работали вместе. Но в последние сезоны у Бернарда было слишком много травм — он очень много пропускал. Когда у него не было травм, у него такой характер, что он постоянно хотел играть в основном составе. Видимо, нынешние тренеры «Ахмата» не видели его в стартовом составе. На этой почве могли возникать скандальные ситуации. Зная его характер, Бернард совершенно не любит находиться на скамейке запасных.

Думаю, всех устроило, что расторгли контракт, потому что теперь Бериша получит игровую практику в другой команде. Он отдал восемь лет клубу! Он хороший футболист, и человеческие качества у него на уровне. Могу сказать о нём только хорошее. Но мне кажется, что для «Ахмата» уход Бериши — это потеря. У грозненцев сейчас большие проблемы: они продают ведущих футболистов. Тот же Садулаев вроде бы переходит в ЦСКА», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.