В «Пари НН» рассказали, во сколько оценивают игрока команды Хуана Босельи

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, во сколько оценивают игрока команды Хуана Босельи.

— Во сколько «Пари НН» оценивает Босельи? На Transfermarkt его стоимость € 1,2 млн.

— Не стоит ориентироваться на Transfermarkt, там всё условно. Есть понятие деловой репутации, когда клубы договариваются о других суммах. Мы вложили в Хуана очень много своих ресурсов. Они должны быть оправданы. Если войдём с кем-то в переговоры, должны учитывать эти вещи, чтобы история была ликвидна для нас и для Хуана. Всё зависит от конкретного предложения, но я сразу говорю, что мы учитываем всё, а не только текущую стоимость и что клуб потратил на развитие футболиста.

— То есть стоимость Босельи больше, чем на Transfermarkt?

— Конечно, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.