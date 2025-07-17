Деян Станкович из «Спартака» объяснил, почему считает себя тренером «старой школы»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему считает себя специалистом «старой школы».

— Деян, вы говорили несколько раз, что являетесь тренером «старой школы». Можете расшифровать для меня, для нас, что это такое?

— Старой в плане отношений. Скажем так, старого уважения, старого способа общения. Таким был мой тренер, когда это был Манчини, когда это был Жозе Моуринью. То есть стиль был более прямой, более мужской. И говорю это не потому, что я приверженец старого футбола, иначе я просто не мог бы работать сейчас. Я говорил об отношениях, о человеческих отношениях «старой школы». Я прям с людьми, потому что иногда человек на поле важнее, чем игрок. В трудные моменты именно человек делает разницу, а не игрок. Потому что характер, давление, нужно справляться со многими вещами. Сначала проявляется человек, а потом уже игрок. Вот о каком старом стиле я говорю, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.