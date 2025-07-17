«Ужасно обидно». В «Спартаке» высказались о находящемся под стражей Квинси Промесе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал очень обидной ситуацию вокруг бывшего футболиста красно-белых Квинси Промеса. Напомним, нападающий был взят под стражу в прошлом месяце в Дубае. Вскоре он был экстрадирован в Нидерланды.

— Как вы смотрите на ситуацию вокруг Промеса? Продолжает ли клуб помогать ему юридически?

— На данный момент он экстрадирован в Нидерланды, и там идёт судебное заседание. Сейчас его защищает адвокат.

— Ваше личное мнение относительно этой ситуации?

— Ужасно обидно, естественно. Мне очень нравилась его игра, — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Ранее адвокат экс-футболиста «Спартака» сообщал, что игрок получил несколько предложений от футбольных клубов, куда он мог бы перейти в случае освобождения. Подчёркивалось, что это команды из Дубая и Латвии. Также агент Промеса отметил, что к его клиенту есть интерес со стороны нидерландских клубов.