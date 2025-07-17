«Злиться, потому что он назвал меня цыганом?» Деян Станкович — о работе с Моуринью

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович вспомнил о работе с Жозе Моуринью. Станкович и Моуринью пересекались в миланском «Интере», Деян тогда был игроком, а Жозе — главным тренером команды.

— Деян, я себе позволю вашу цитату, тем более вспомним вашу работу с Моуринью: «Однажды после поражения Моуринью схватил меня в раздевалке и прижал к стене: «Эй, цыган, играй, как раньше, или сядешь рядом со мной на лавку и никогда больше не встанешь. Хочу прежнего Станковича». После этого я взбодрился и ощутил уверенность». Как вы тогда восприняли это обращение тренера к себе — «цыган»?

— «Цыган» — это не было оскорблением. У нас была группа: Матерацци, Киву, я, Снейдер и Пандев. Мы называли себя «Джипси Кингс» — цыгане. Цыгане против остального мира. Но это не оскорбление. Если бы я воспринял это как оскорбление, я бы расплакался. Но я понял его слова как стимул, как заряд. Это то, о чём я говорил ранее. Есть игроки, которых те же самые слова могут задеть. Возможно, кого-то другого такая речь бы сломила, оскорбила бы. А мне это дало огромный заряд. Я как раз вёл переговоры о продлении контракта с «Интером». И, возможно, немного потерял фокус. И вот он подошёл ко мне со всей командой, встряхнул меня. И со следующего дня я переключил задачу, сфокусировался и начал пахать. Но это то, о чём я говорил. Одни и те же слова можно воспринять с двух разных сторон. Я называю это характером.

— Но вы согласны, что многие действующие футболисты скорее бы обиделись на тренера за такое обращение к себе?

— Это новые поколения. Мы как раз говорили об отношениях старой школы. И что мне теперь? Злиться, потому что он назвал меня цыганом? Да ну, бросьте. Нужно ведь знать тренера, его характер. Жозе не из тех, кто оскорбляет, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.