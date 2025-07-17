Тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, на каком языке в России матерится чаще всего

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, на каком языке в России матерится чаще всего. Будучи игроком, Станкович представлял итальянские клубы «Интер» и «Лацио», также серб тренировал «Сампдорию».

— Мистер, на каком языке вы материтесь?

— Я никогда не богохульствую. Богохульство — это когда ты оскорбляешь бога. Мат — это совсем другое. Я никогда не богохульствую. В мо\м лексиконе нет оскорблений в адрес бога. Про мат. В Венгрии и тут я использую в основном итальянский, потому что если я буду говорить по-сербски, меня тоже могут понять. Но да, 90% времени — на итальянском, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.