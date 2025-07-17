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«Пари НН» объявил о переходе Лесового из московского «Динамо»

«Пари НН» объявил о переходе Лесового из московского «Динамо»
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Полузащитник Даниил Лесовой перешёл из московского «Динамо» в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» достиг договорённости с московским «Динамо» о переходе полузащитника Даниила Лесового. 27-летний футболист присоединился к нижегородскому клубу. Лесовой подписал контракт с «Пари НН» на три года.

Мы приветствуем Даниила Лесового в Нижнем Новгороде. Желаем успешного этапа карьеры и как можно больше побед в составе нашей команды!» — написано в сообщении «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2024/2025 27-летний Даниил Лесовой выступал за кипрский АЕЛ на правах аренды.

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