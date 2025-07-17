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«Я — дитя санкций». Тренер «Спартака» Станкович — об отстранении России от еврокубков

«Я — дитя санкций». Тренер «Спартака» Станкович — об отстранении России от еврокубков
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об отстранение российских команд от международных турниров. Бан действует с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

— Деян, тоже важная тема. Сейчас российский футбол без Лиги чемпионов, без еврокубков. В своё время Югославия также была без Еврокубков, под баном. Вы ситуацию можете сравнить вообще?
— Я был подростком, играл в молодёжном секторе, когда мы были под санкциями. Я — дитя санкций. Единственным выходом был футбол. Я думал только о футболе. Попал в первую команду как раз тогда, когда санкции сняли. Первой игрой был матч с «Ксамаксом» в Белграде, где мы проиграли 0:1. Мы вылетели, но это была первая встреча после четырёх долгих лет отсутствия. Для клуба, особенно в нынешнюю эру, очень важно играть в Европе. Я надеюсь, что это всё скоро закончится.

Такие клубы, как «Спартак» и другие в России, заслуживают выступать в Европе. Мы должны оставить всё остальное в стороне. Мы спортсмены, мы футболисты, мы должны выходить на поле, показывать себя, быть услышанными и играть в самых красивых матчах, потому что чемпионат сильный, чемпионат важный. И я уверен, глядя на уровень команд в России, что они без сомнения могут конкурировать с европейскими командами, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.

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