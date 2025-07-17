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Тренер «Спартака» Станкович: если мы выиграем чемпионат, я отправлю всю команду в Дубай

Тренер «Спартака» Станкович: если мы выиграем чемпионат, я отправлю всю команду в Дубай
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что отправит всю команду в Дубай, если красно-белые выиграют чемпионат России.

— Моуринью отпускал вас в отгул в 2009 году в Дубай за несколько туров до конца чемпионата. Когда «Интер» выиграл скудетто, вы пораньше уехали. Вы могли бы отпустить условно Романа Зобнина в Дубай, если бы «Спартак» стал чемпионом за несколько туров до конца чемпионата?
— Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат. Это как было у Моуринью. Он сказал: «Ты так много для меня сделал. Я знаю, ты обещал семье отдохнуть в Дубае. Выбирай неделю, когда хочешь их отвезти. Хочешь сыграть в последнем матче, когда будет награждение, или в предпоследнем?» Я сказал, что сыграю в последнем. «Окей, на следующей неделе лети в Дубай, неделю тренируйся там — и сыграешь в последнем матче с «Эмполи», где будет награждение». Я уехал на семь дней, но выложился на полную.

И в таких вещах он был непобедим. Он брал с тебя всё, но и давал многое. Я стараюсь придерживаться этого, насколько возможно сейчас. Потому что футбол изменился. Играют гораздо больше. Если мы выиграем скудетто, я отправлю всю команду в Дубай. Вся команда не будет тренироваться целую неделю. Вернёмся, чтобы сыграть матч, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.

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