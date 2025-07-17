Видео: звезда «Челси» Коул Палмер реализовал трёхочковый бросок

23-летнй английский футболист Коул Палмер, выступающий на позиции полузащитника за клуб Премьер-лиги «Челси» и сборную Англии, реализовал трёхочковый бросок на одной из уличных площадок Федерации Сент-Китс и Невис в Карибском море.

На минувшем клубном чемпионате мира Коул стал лучшим игроком финала с «ПСЖ», в котором лондонцы одержали победу со счётом 3:0. У англичанина два гола и результативная передача.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.