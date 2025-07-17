Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. «Спартак» заслуживает этого

Станкович: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. «Спартак» заслуживает этого
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович считает, что красно-белые заслуживают играть в еврокубках. Российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— В ситуации, что нет еврокубков и есть бан, какие-то плюсы есть, что могут играть молодые, что им будет легче? Или это всё мифы?
— Вполне может быть. В Кубке России можно ротировать состав, но когда появляются действительно важные матчи, начинается борьба. Я думаю, что лига стала бы ещё жёстче, ещё сильнее, если бы команды сражались за первые пять мест, которые дают право играть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и Лиге конференций. Сейчас есть только чемпионат и кубок. Два трофея, и все бьются за них в этом сезоне.

Прошлый чемпионат был очень, очень интересным до самого конца, и в кубке, и особенно в лиге. Жаль, что мы отстали, но постараемся подняться как можно выше в этом сезоне. Это наша цель и в чемпионате, и в кубке. Но я повторю: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. Это престиж, это внимание. И такой клуб, как «Спартак», заслуживает быть в Европе, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
«Я — дитя санкций». Тренер «Спартака» Станкович — об отстранении России от еврокубков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android