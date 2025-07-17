Станкович: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. «Спартак» заслуживает этого

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович считает, что красно-белые заслуживают играть в еврокубках. Российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— В ситуации, что нет еврокубков и есть бан, какие-то плюсы есть, что могут играть молодые, что им будет легче? Или это всё мифы?

— Вполне может быть. В Кубке России можно ротировать состав, но когда появляются действительно важные матчи, начинается борьба. Я думаю, что лига стала бы ещё жёстче, ещё сильнее, если бы команды сражались за первые пять мест, которые дают право играть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и Лиге конференций. Сейчас есть только чемпионат и кубок. Два трофея, и все бьются за них в этом сезоне.

Прошлый чемпионат был очень, очень интересным до самого конца, и в кубке, и особенно в лиге. Жаль, что мы отстали, но постараемся подняться как можно выше в этом сезоне. Это наша цель и в чемпионате, и в кубке. Но я повторю: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. Это престиж, это внимание. И такой клуб, как «Спартак», заслуживает быть в Европе, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.