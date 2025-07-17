«Урал» представил новую основную форму на предстоящий сезон

Екатеринбургский «Урал» в социальных сетях презентовал новый комплект домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

«Родные цвета и родной город», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Урал»

«Урал» завершил сезон-2024/2025 Первой лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика», заработав 69 очков. В стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 «Урал» проиграл «Ахмату» по сумме двух встреч со счётом 2:3. В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Урал» сыграет с ярославским «Шинником» 19 июля.