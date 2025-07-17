Деян Станкович ответил, каким должен быть его «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, какими должны быть красное-белые под его руководством. Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024-го. Прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

— Можно в пяти эпитетах описать ваш «Спартак»? Каким он должен быть? Какой он есть?

— «Спартак» должен быть смелым, организованным, без страха, один за другого. Полная самоотдача и смирение. По-моему, смирение — это главнейшее качество, которым должна обладать любая спортивная команда. Быть скромным, опустить голову и пахать, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.