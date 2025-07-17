Тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, мечтает ли он возглавить сборную Сербии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказал мнение, готов ли он возглавить сборную Сербии.

— А возглавить сборную Сербии — это мечта? Вы ведь как игрок три раза играли на чемпионате мира со сборной Сербии и Югославии.

— Я думаю, что быть тренером сборной Сербии — это привилегия. Но на данный момент я очень далёк от этого. Очень далёк. В том числе потому, что я ещё молод, как тренер. Я ещё могу многого достичь. Скажем, через 10 лет это может быть отличным выбором. Но тренировать свою страну — это всегда честь и привилегия. К этому нужно быть готовым. Я думаю, что как тренер сборной я ещё не готов. Я клубный тренер. Это два совершенно разных вида работы, по крайней мере, с моей точки зрения, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.