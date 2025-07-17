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Деян Станкович объяснил, зачем «Спартак» продлил с ним контракт на один год

Деян Станкович объяснил, зачем «Спартак» продлил с ним контракт на один год
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о продлении контракта с клубом, которое состоялось в мае 2025 года.

— Деян, меня многие спрашивали весной и в начале лета, как это «Спартак» контракт продлил со Станковичем. Я объяснял, что такая немножко итальянская традиция для тренеров, что надо иметь двухлетний контракт, чтобы тренер себя спокойно чувствовал и понимал некое уважение от клуба. Я правильно понимаю, что такая была логика у вас в переговорах со «Спартаком»?
— Именно так. Иметь контракт на один год и тренировать большой клуб, раздевалку с большим авторитетом, при этом находясь на истекающем контракте, это самоубийство. Я не хочу развивать эту тему, но последний год контракта в большом клубе так не работает. По крайней мере, судя по тому, что я вижу. Как вы видите, в Италии так не делают. Дают тебе спокойствие. Может, тебя и уволят через год. Но тебе дают спокойствие с контрактом, который защищает тебя в раздевалке, перед всеми. Это даёт тебе спокойствие именно для работы. А уволить могут и через три месяца. Не факт, что я останусь на два года. По крайней мере, такова культура в Италии. И это нормально, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.

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