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Деян Станкович назвал свою цель в «Спартаке» на новый сезон РПЛ

Деян Станкович назвал свою цель в «Спартаке» на новый сезон РПЛ
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал свою цель на новый сезон Российской Премьер-Лиги. Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024-го. Прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

— Каким должен быть сезон, этот для «Спартака», чтобы весной вы сказали, что всё получилось классно и остаюсь дальше?
— Нужно быть честным. Пытаться делать то, что мы тренируем. Пытаться дать что-то большее, потому что 100% часто не хватает. Сезон длинный, 10 месяцев. Я понимаю, что никто не может быть в идеальной форме всё это время. Но когда ты не в форме, ты должен быть силён ментально. Я надеюсь, что мы все будем грести в одном направлении.

Клуб, игроки, штаб, болельщики, все вместе в одной лодке, грести к одной цели. И эта цель — привезти домой какой-нибудь трофей. Моя цель — лучше расставить игроков на поле, чем это было во второй части прошлого сезона, и добиться от команды, чтобы она сохраняла концентрацию на протяжении всей дистанции. Именно эти вещи должны сложиться для успеха, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.

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