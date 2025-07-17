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«Я был *****, а Саша — тренер». Быстров — о работе с Кержаковым в юношеской сборной России

«Я был *****, а Саша — тренер». Быстров — о работе с Кержаковым в юношеской сборной России
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров вспомнил, как работал вместе с Александром Кержаковым в юношеской сборной России. Кержаков возглавлял сборную России U17 c 2018 по 2020 год. Позднее Александр работал в «Пари НН», «Томи», «Спартаке» из Суботицы и некоторых других клубах.

«Когда мы работали вместе с юношеской сборной, я был *****, а Саша — тренер. Я отвечал за то, чтобы ребята не пошли туда, куда не надо. Я сам это всё проходил, прошёл все юношеские сборные. Знал, как себя вести с ними, чтобы они не перебарщивали. Всё в меру это нормально. Я мог помочь только советом. Кто хотел прислушаться, тот прислушался. Кто был деревом, тот так и остался таким», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

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