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Опрос для болельщиков: какую футбольную атрибутику вы выбираете?

Какой ты болельщик: покупаешь мерч или просто смотришь футбол? Пройди опрос
Болельщики
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Футбол давно вышел за пределы стадионов. Сегодня это и стиль жизни, и способ самовыражения. Одни болельщики не пропускают ни одного матча и собирают целые коллекции клубной формы, другие ограничиваются просмотром игр по телевизору. А кто-то и вовсе считает, что главное — это эмоции, а не шарф на шее.

Редакция «Чемпионата» запускает опрос для читателей: расскажите, покупаете ли вы футбольную атрибутику, где её ищете, за какие клубы болеете и какой стиль вам ближе — российский или европейский. Мы хотим узнать, как сегодня выглядит портрет современного болельщика — и что для него значит быть частью футбольной культуры.

Ответ займёт не больше пары минут — а итоги мы опубликуем в отдельном материале. Присоединяйтесь!

👇 Пройти опрос можно прямо здесь:

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Новости. Футбол
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