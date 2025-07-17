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Агент рассказал, поступали ли в «Локомотив» предложения по Батракову

Агент рассказал, поступали ли в «Локомотив» предложения по Батракову
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, поступали ли в московский клуб предложения о приобретении молодого хавбека. Напомним, 9 июня «Локомотив» объявил о продлении контракта с Батраковым.

«Напрямую от зарубежных клубов предложений по Алексею не было. Всё продолжается, как и было — звонят посредники, которые представляют, или якобы представляют тот или иной клуб. Но я все контакты направляю руководству «Локомотива». Насколько я знаю, непосредственно на «Локомотив» с предложениями никто не выходил», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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