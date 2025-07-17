Деян Станкович оценил шансы полузащитника «Спартака» Наиля Умярова заиграть в Италии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил шансы полузащитника красно-белых Наиля Умярова заиграть в Италии. Ранее появилась информация, что к Умярову проявляет интерес «Рома».

— Многие говорят, что сейчас Наиль Умяров — это главный российский игрок «Спартака» с точки зрения возможного интереса из Европы. Я слышал от разных агентов, что реально итальянские клубы за ним следят. Вы, как человек, который играл долгие годы в Италии, скажите, Умяров подходит под итальянский футбол?

— По-моему, он может спокойно играть в Италии, он быстро думает. А в Италии это очень важно, потому что времени на принятие решения, особенно в центре поля, очень мало. У тебя есть 0,7 секунды, прежде чем тебя накроют. Он компьютер, так я его называю. На техническом, физическом и ментальном уровне с его интеллектом он спокойно может играть в Италии.

— Я слышал от многих, что его, например, смотрит «Рома». Вы представляете вообще Умярова в «Роме»? Это вообще возможно, на ваш взгляд?

— Не знаю. Зависит от того, играет он за «Рому» или за «Лечче». Пожалуй, я вижу его скорее в «Фиорентине», чем в «Роме». Потому что в «Роме» давление тебя раздавит. В «Роме», в «Лацио», в «Наполи». В этих трёх клубах такое давление. Футбол — это религия, и, если ты не силён, тебя сломают. «Фиорентина» была бы идеальным вариантом, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.