Чанов: преждевременно ждать от ЦСКА чемпионства, учитывая смену главного тренера

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы армейцев в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Преждевременно ждать от ЦСКА чемпионства в следующем сезоне, учитывая смену главного тренера. У каждого специалиста своё видение футбола, а времени для изменений мало. Но Челестини ничего не разрушает и грамотно движется дальше, именно поэтому взяли Суперкубок России. У ЦСКА есть сыгранный состав — все футболисты друг друга понимают. У армейцев есть возможность бороться за самый верх.

Челестини победой в Суперкубке России зарекомендовал себя. Но зарекомендовал себя с той стороны, что не стал ничего разрушать. Он двигается от того, что уже есть. Фабио будет менять команду постепенно, ведь разрушить всегда можно, а построить тяжелее», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.