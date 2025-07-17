Деян Станкович: безумно счастлив в «Спартаке», не было сомнений в том, чтобы остаться

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что комфортно чувствует себя в московском клубе. Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024-го.

— У вас были сомнения весной оставаться в Москве или другие предложения рассматривать?

— Сомнений нет, есть размышления. То, о чём я говорил. Сначала нужно разобраться с самим собой, понять, чего ты хочешь. Как только ты принял решение, всё, ставишь точку. Ты его не меняешь. Я безумно счастлив. Безумно счастлив остаться в «Спартаке». Были ли предложения? Ты думаешь, были предложения от других клубов?

— Мне кажется, да. Были.

— Думаю, все тренеры получают какие-то предложения. Но у меня не было сомнений в том, чтобы остаться здесь. Потому что я не могу вот так уйти. Сейчас я думаю только о команде. Летом меня это не беспокоило. Есть агенты, которые работают на меня. Но у меня не было сомнений, чтобы остаться. Я даже проявил инициативу, сказав клубу, что хочу остаться. И нужно было спросить у «Спартака», хотят ли они меня удержать, выполнил ли я все их ожидания. Это был момент глобальных размышлений. Но в итоге мы договорились за пять минут, и всё, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.