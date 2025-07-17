Деян Станкович ответил, могут ли «Реал» и «Манчестер Сити» быть ориентирами для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, могут ли мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» быть ориентирами для красно-белых.

— Мистер, вы были большим футболистом, играли в топ-командах, в том «Интере», который триплет сделал. Какие современные команды вам нравятся? Три-четыре команды, которые нынешние, вас привлекают?

— Что мне нравится смотреть сейчас? «ПСЖ» показывает футбол более чем впечатляюще. Они пугают, как та «Барса» с Гвардиолой и Месси, хотя мы и выбили их в полуфинале Лиги чемпионов (улыбается). Хочу посмотреть на «Реал» Мадрид, теперь с Хаби Алонсо, который полностью меняет систему и способ игры. Хочу посмотреть, хватит ли у Пепа сил на новую эру с изменениями в «Сити». Мне больше интересно, что произойдет с «Реалом» и «Манчестер Сити». Как в «Сити» меняются игроки, а у «Реала» тренер. Вот за этим мне нравится смотреть. Мне понравилась и «Барса». Не могу ничего сказать, но пропускают, на мой взгляд, много голов. Как, например, в полуфинале с «Интером». Я, конечно, болел за «Интер», но смотрел как тренер. И вот ты, «Барса», забиваешь шесть голов в полуфинале и всё равно не выходишь в финал. Это заставляет задуматься.

— Эти команды, которые вы назвали, могут быть ориентиром для вашего «Спартака»?

— Ты не можешь просто копировать. Если копировать, ты подставишь сам себя. Прежде всего ты должен понять, что у тебя есть в команде, на что способны твои игроки. Ты можешь делать заметки, брать что-то, что тебе нравится, но идентичность должна быть нашей, а не чьей-то ещё. Над этим мы и работаем. Да, мне может что-то нравиться, но если у меня нет игрока, который делает такую разницу, я не могу требовать этого от команды. Я постараюсь её хорошо организовать и как можно скорее понять, что мне может дать каждый игрок. А потом мы что-нибудь придумаем. Будем работать над сильными сторонами, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.