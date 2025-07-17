Тренер «Спартака» Станкович рассказал, где себя видит через пять лет

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, где он видит себя через пять лет. Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024-го. Прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

— Деян, где вы себя видите через пять лет?

— Не знаю. Я не думаю так далеко. Чтобы заслужить что-то большее, я должен дать что-то большее. Если я хочу быть в другом, гораздо большем месте, я должен делать важные вещи. Поэтому я реалист, который думает о настоящем моменте, стоит ногами на земле и пытается сделать всё возможное сейчас. Где я себя вижу? Не знаю, но точно вижу себя на тренерской скамейке. А на какой? Бог даст, посмотрим (улыбается), — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.