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«Наполи» объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов

«Наполи» объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов
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Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг перешёл из «ПСВ Эйндховен» в итальянский «Наполи». Об этом сообщил официальный сайт «Наполи».

«Наполи» объявляет о приобретении на постоянной основе Ноа Ланга у «ПСВ Эйндховен», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Нидерландов 26-летний Ноа Ланг провёл 29 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Всего за сборную Нидерландов он сыграл в 14 матчах и забил три гола.

В прошедшем сезоне «Наполи» выиграл чемпионат Италии. Команда Антонио Конте набрала 82 очка за 38 матчей, опередив миланский «Интер» на одно очко.

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