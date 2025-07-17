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Вячеслав Чанов: жаль, что Файзуллаев уходит из ЦСКА — он творил в РПЛ

Вячеслав Чанов: жаль, что Файзуллаев уходит из ЦСКА — он творил в РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию, что хавбек Аббосбек Файзуллаев может покинуть армейцев. Ранее сообщалось, что в Файзуллаеве заинтересован турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

«Жаль, что Файзуллаев уходит из ЦСКА. Это талантливый парень — он всем всё сразу доказал. Пришёл и сразу начал творить в РПЛ, заслужив симпатию со стороны болельщиков. Возможно, Аббосу хочется поиграть в клубе, который выступает в еврокубках. Конечно, если говорить о деньгах, ЦСКА более чем выиграет от продажи Файзуллаева. Возможно, на эти финансы в команду придёт новичок. Трансферная политика — тайная загадка», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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