Вячеслав Чанов: жаль, что Файзуллаев уходит из ЦСКА — он творил в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию, что хавбек Аббосбек Файзуллаев может покинуть армейцев. Ранее сообщалось, что в Файзуллаеве заинтересован турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

«Жаль, что Файзуллаев уходит из ЦСКА. Это талантливый парень — он всем всё сразу доказал. Пришёл и сразу начал творить в РПЛ, заслужив симпатию со стороны болельщиков. Возможно, Аббосу хочется поиграть в клубе, который выступает в еврокубках. Конечно, если говорить о деньгах, ЦСКА более чем выиграет от продажи Файзуллаева. Возможно, на эти финансы в команду придёт новичок. Трансферная политика — тайная загадка», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.