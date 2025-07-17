«Локомотив» презентовал домашнюю форму на сезон-2025/2026

Московский «Локомотив» на официальном сайте представил новый основной комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

«От площади трёх вокзалов до Черкизово — это путь, где зародился и сформировался «Локомотив». Здесь клуб обрёл силу, традиции и свою уникальную идентичность. В сезоне-2025/2026 мы представляем первую форму, продолжающую идею возвращения клубных традиций. Глубокий красный, тёплый молочный и лесной зелёный — палитра, подчёркивающая связь поколений и современный стиль «Локо».

Фото: ФК «Локомотив»

Ключевой символ формы — белая вертикальная полоса. По легенде, это не просто дизайнерский элемент, а образ пара от паровоза, устремлённого вверх на фоне красного рассвета. Этот символ отражает ДНК клуба — постоянное движение и стремление к новым победам. Уникальные экологически чистые материалы и тщательно проработанные детали формы были разработаны специально для «Локомотива», подчёркивая его индивидуальность и прочную основу.

Каждая деталь формы продумана до мелочей:

— Вшитая белая полоса выполнена из индивидуального материала, выделяющегося по фактуре;

— Под воротом на спине — флаг с полосой и буквой «Л» как знак клубной идентичности;

— Традиционная вертикальная полоса прослеживается в каждом элементе брендинга;

— Шеврон у нижнего края футболки вдохновлён железнодорожными петлицами;

— Белый цвет шорт отсылает к сочетанию, которое сопровождало красную футболку с полосой в советское время.

Первая форма сезона-2025/2026 — это традиция, которая всегда актуальна, движение, которое живёт в каждом мгновении, и стиль, который неразрывно связан с духом «Локомотива», — написано в сообщении клуба.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».