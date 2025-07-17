Главный тренер «Спартака» Станкович рассказал, о чём мечтает за пределами футбола

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, о чём мечтает за пределами своей основной деятельности. Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024-го.

— А о чём вы мечтаете за пределами футбола?

— Помимо футбола, есть только личная жизнь. Это эмоциональные и профессиональные вещи. Я хочу быть в эмоциональном плане. Это значит, что всё в порядке, все счастливы вокруг меня. Люди, которых я люблю, мои сыновья, моя дочь, моя жена, мои родители, брат. Это важная вещь. Я желаю им здоровья и благополучия. На этом эмоциональное заканчивается и начинается профессиональное. Моя жизнь разделена на две части, — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.