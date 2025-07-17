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«Покупают игроков немного не с нашего континента». Семшов — о трансферах «Зенита»

«Покупают игроков немного не с нашего континента». Семшов — о трансферах «Зенита»
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Бывший российский полузащитник Игорь Семшов предположил, сможет ли московское «Динамо» навязать «Зениту» борьбу за титул. Вместе с тем Семшов иронично оценил трансферную кампанию сине-бело-голубых, которые этим летом пригласили бразильского хавбека Жерсона.

«Зенит», во-первых, и так покупает за большие деньги футболистов. И немного не с нашего континента. Хотя у «Динамо» и до этого сезона был хороший состав, который не уступал ни «Зениту», ни «Краснодару», ни «Спартаку». Состав, который способен бороться за медали», — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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