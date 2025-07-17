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У Хаби Алонсо возникли разногласия с президентом «Реала» — Sport.es

У Хаби Алонсо возникли разногласия с президентом «Реала» — Sport.es
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Состоялась встреча между президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом и главным тренером команды Хаби Алонсо после клубного чемпионата мира. Босс «сливочных» остался крайне разочарован выступлением испанского гранда на турнире. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на встрече между Пересом и Алонсо возникли разногласия по вопросу усиления позиции опорного полузащитника. Президент «Королевского клуба» готов выделить средства только на футболиста мирового класса, такого как Родри из «Манчестер Сити». Однако на текущий момент совершить подобный трансфер проблематично.

В свою очередь, Алонсо выступает за подписание Ангело Штиллера («Штутгарт»), Николо Бареллы («Интер») и Кеса Смита («АЗ Алкмар»). Однако данные варианты не устраивают Переса.

Спортивное руководство «Реала» продолжает находиться в поисках игрока, который подходил бы одновременно и Алонсо, и Пересу, однако данная задача является сложной.

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