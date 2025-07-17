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В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе к Максиму Мухину

В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе к Максиму Мухину
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Директор скаутского отдела «Сассуоло» Давиде Каньини отреагировал на информацию, что итальянский клуб хочет подписать полузащитника ЦСКА Максима Мухина.

«Интерес «Сассуоло» к Мухину? Это фейковые новости. Он не входит в наши списки», — приводит слова работника итальянской команды издание Odds.ru.

Напомним, ранее появилась информация, что чёрно-зелёные заинтересованы в приглашении Мухина. До этого хавбека связывали с «Ростовом».

Российский футболист выступает за ЦСКА с июля 2021 года. Прошедший сезон игрок практически полностью пропустил из-за травмы, проведя всего один официальный матч. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 1,5 млн.

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