Экс-капитан «Ахмата» Семёнов высказался об уходе Бернарда Бериши спустя восемь лет в клубе

Бывший капитан и защитника «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением об уходе из клуба нападающего Бернарда Бериши спустя восемь лет выступлений в нём.

«Бериша был очень важен эмоционально. В медиа «Ахмат» держался за счёт него, потому что остальные давали не так много контента. Бернард за восемь лет сделал для клуба очень много хорошего и как футболист, и как человек. Очень его уважаю», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бернард присоединился к «Ахмату» в начале января 2017 года. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в € 300 тыс.

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