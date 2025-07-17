Экс-капитан «Ахмата» Семёнов: наслаждаюсь игрой Садулаева, хочу увидеть его в топ-клубе

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов высказался об игре нападающего команды Лечи Садулаева. Сообщается, что игроком интересуется «Зенит».

«Лечи очень талантливый футболист. Я очень рад и счастлив, что чеченский игрок так эволюционировал. Я видел Садулаева, ещё когда он пришёл в команду молодым парнем, а сейчас он вырос в большого футболиста. Я смотрю и наслаждаюсь его игрой.

Не только для ЦСКА, но и для «Зенита», и любых других российских грандов это будет хорошее приобретение. Я очень хочу посмотреть на Лечи в больших и сильных командах, потому что это действительно очень талантливый человек. Хочу, чтобы у него всё получилось», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

25-летний Садулаев играет в структуре клуба из Грозного с 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 35 проведённых матчей, три гола и четыре результативные передачи.