Левников признан лучшим судьёй минувшего сезона, Чистяков — второй, Иванов — третий

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) представил рейтинг судей в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Кирилл Левников; Артём Чистяков; Сергей Иванов; Виталий Мешков; Алексей Сухой; Павел Кукуян; Сергей Карасёв; Владимир Москалёв; Евгений Кукуляк; Василий Казарцев; Иван Абросимов; Сергей Чебан; Егор Егоров; Ян Бобровский; Павел Шадыханов.

Подчёркивается, что рейтинг рассчитывается для судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).

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