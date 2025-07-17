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Левников признан лучшим судьёй минувшего сезона, Чистяков — второй, Иванов — третий

Левников признан лучшим судьёй минувшего сезона, Чистяков — второй, Иванов — третий
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Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) представил рейтинг судей в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

  1. Кирилл Левников;
  2. Артём Чистяков;
  3. Сергей Иванов;
  4. Виталий Мешков;
  5. Алексей Сухой;
  6. Павел Кукуян;
  7. Сергей Карасёв;
  8. Владимир Москалёв;
  9. Евгений Кукуляк;
  10. Василий Казарцев;
  11. Иван Абросимов;
  12. Сергей Чебан;
  13. Егор Егоров;
  14. Ян Бобровский;
  15. Павел Шадыханов.

Подчёркивается, что рейтинг рассчитывается для судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).

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