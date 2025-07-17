Левников признан лучшим судьёй минувшего сезона, Чистяков — второй, Иванов — третий
Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) представил рейтинг судей в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.
- Кирилл Левников;
- Артём Чистяков;
- Сергей Иванов;
- Виталий Мешков;
- Алексей Сухой;
- Павел Кукуян;
- Сергей Карасёв;
- Владимир Москалёв;
- Евгений Кукуляк;
- Василий Казарцев;
- Иван Абросимов;
- Сергей Чебан;
- Егор Егоров;
- Ян Бобровский;
- Павел Шадыханов.
Подчёркивается, что рейтинг рассчитывается для судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).
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