Быстров вспомнил, как Ким Дон Чжин сломал ему нос по указке Адвоката

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о стычке с корейским экс-одноклубником Ким Дон Чжином.

«Когда становление «Зенита» было при Адвокате и тренер ещё не разобрался, на кого можно положиться, на кого нет, тогда он Анюкова, Аршавина и Денисова отстранил. После того как мы их обыграли, я Адвокату показал Анюкова на футболке. Спровоцировал его, он подбежал, что-то напихал. А потом он сказал Ким Дон Чжину, чтобы он меня нахлобучил. Тогда он просто сломал мне нос на «Петровском», чтобы я не расслаблялся.

С Анюковым мы не только играли вместе, но и рыбачили. Один раз я ему проткнул палец на рыбалке блесной. Слава богу с нами ездил зенитовский доктор — Михаил Гришин. Взял скальпель и вытащил, спас Анюкова», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».