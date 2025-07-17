«ПСЖ» продвинулся в переговорах по переходу Сперцяна из «Краснодара» — Armenie Football

«ПСЖ» нацелен приобрести полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Armenie Football в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стратегический советник парижского клуба Луиш Кампуш начал переговоры с окружением футболиста сборной Армении. Португальский специалист хочет, чтобы этот трансфер был осуществлён нынешним летом. Подчёркивается, что переговоры между сторонами значительно продвинулись.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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