Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» продвинулся в переговорах по переходу Сперцяна из «Краснодара» — Armenie Football

«ПСЖ» продвинулся в переговорах по переходу Сперцяна из «Краснодара» — Armenie Football
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» нацелен приобрести полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Armenie Football в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стратегический советник парижского клуба Луиш Кампуш начал переговоры с окружением футболиста сборной Армении. Португальский специалист хочет, чтобы этот трансфер был осуществлён нынешним летом. Подчёркивается, что переговоры между сторонами значительно продвинулись.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Эдуард Сперцян Подробнее
Материалы по теме
Хачатрян опроверг интерес лондонского «Арсенала» к Сперцяну

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android