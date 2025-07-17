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GMS: «Ливерпуль» согласовал контракт с Экитике и предлагает «Айнтрахту» £ 70 млн за игрока

GMS: «Ливерпуль» согласовал контракт с Экитике и предлагает «Айнтрахту» £ 70 млн за игрока
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«Ливерпуль» активно ведёт переговоры с «Айнтрахтом» о трансфере 23-летнего форварда Уго Экитике после того, как мерсисайдцы договорились о шестилетнем контракте с самим футболистом. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «красные» сделали устное предложение немецкому клубу на сумму более £ 70 млн (€ 81,2 млн) и продолжают переговорный процесс с целью заключить сделку в ближайшие несколько дней.

Ранее «Айнтрахт» настаивал на цене в £ 85 млн (€ 98,6 млн), но теперь может отпустить Экитике за £ 75-80 млн (€ 87-92 млн), при этом ключевую роль в определении окончательной суммы способна сыграть структура трансфера.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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