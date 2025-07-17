«Показали, кто здесь главный». Быстров — о том, как с Денисовым угнали «Мерседес» Радимова

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал, как вместе с Игорем Денисовым без спроса уехал на машине экс-одноклубника Владислава Радимова.

«Однажды мы с Денисовым угнали у Радимова машину. Гарик уже умел водить тогда. Влад оставил нас в «Мерседесе» посидеть. Музычка, кайф. Воспользовались моментом, прокатились по району, показали, кто здесь главный», — сказал бывший футболист в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Быстров и Радимов вместе играли в составе сине-бело-голубых с 2003 по 2005 год, пока крайний полузащитник не перешёл в московский «Спартак».