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«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Егором Гузиевым

«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Егором Гузиевым
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«Спартак» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с 20-летним центральным защитником Егором Гузиевым до июня 2029 года.

«Желаем Егору успехов с красно-белыми!» — написано в сообщении московского клуба.

В 2024 году Гузиев стал футболистом «Спартака-2». Нынешним летом защитник работал на сборах под руководством главного тренера красно-белых Деяна Станковича, а также был включён в заявку первой команды на новый сезон.

В минувшем марте Гузиев был арендован «Сатурном». Он принял участие в 12 матчах за клуб из города Раменское, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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