«Спартак» продлил контракт с Никитой Массалыгой до июня 2028 года

«Спартак» в телеграм-канале проинформировал о продлении контракта с атакующим полузащитником Никитой Массалыгой до июня 2028 года.

«17-летний атакующий полузащитник и воспитанник красноярского футбола присоединился к «Спартаку» в 2023 году, здорово проявил себя на уровне ЮФЛ и дебютировал за клуб в РПЛ в прошлом сезоне.

Этим летом Никита полностью прошёл сборы с основной командой. Желаем Никите добиться больших побед вместе со «Спартаком», — сказано в сообщении красно-белых.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 тыс.

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Как появился «Спартак»: