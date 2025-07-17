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Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

18 июля (пятница)

«Динамо» Москва – «Балтика»: судья – Ян Бобровский.

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мацюра.

19 июля (суббота)

«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков.

Помощники судьи – Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов.

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

20 июля (воскресенье)

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев.

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Эдуард Малый.

21 июля (понедельник)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров.

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

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