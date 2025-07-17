Быстров: Егор Титов совершил ошибку, играя в одном «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о карьере экс-полузащитника красно-белых Егора Титова.

«У нас все во дворе когда играли, все называли себя этими именами — Тихонов, Титов, Аленичев, Цымбаларь. Они были примером для подражания для многих. Егор Титов — легенда «Спартака» и всего российского футбола. Такие передачи, которые он отдавал, наверное, больше никто не сможет отдавать. Он вёл игру. «Возил» «Реал» Мадрид, «Интер». Мастерюга большой. Он совершил ошибку, играя в одном «Спартаке». Он бы усилил любой европейский клуб. Тогда его хотела «Бавария», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, Титов является шестикратным чемпионом России в составе «Спартака».