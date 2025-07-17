«Начинать работу с титула — нечто особенное». Челестини — о победе ЦСКА в Суперкубке

Новый главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини поделился эмоциями после завоевания первого трофея с красно-синими в дебютном матче во главе клуба. В игре за Суперкубок России — 2025 армейцы одержали победу над чемпионом страны «Краснодаром» (1:0).

«Признаться, для меня было не совсем обычно начинать сезон сразу с матча за трофей. Раньше в моей карьере первой игрой нового сезона был стартовый тур чемпионата. В Швейцарии, скажем, Суперкубок не разыгрывается. Но во многих странах он существует, например, в Испании, где я выступал. Во время игровой карьеры мне так и не довелось принять участие в таком матче. «Хетафе», когда я там играл, был близок к этому, поскольку два года подряд выходил в финал Кубка Испании, но оба раза уступал.

Таким образом, сейчас в Казани был мой первый матч за Суперкубок, и я очень рад, что он сложился успешно. Начинать работу с завоевания титула – нечто особенное. Непередаваемые ощущения, и я хочу поздравить всех болельщиков ЦСКА с этой победой. Вы знаете, что у нас было очень короткое межсезонье, мы готовились две с половиной недели. Рад тому, как футболисты восприняли наши идеи, как работали эти дни. Первой проверкой стал такой серьёзный матч, и мы победили, представ настоящей командой», — приводит слова Челестини Bobsoccer.

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА 20 июня 2025 года. Ранее швейцарский специалист возглавлял «Базель», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии.