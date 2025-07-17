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Быстров: «Спартак» поступил с Титовым совершенно некрасиво, списав на него неудачи

Быстров: «Спартак» поступил с Титовым совершенно некрасиво, списав на него неудачи
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Бывший футболист московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал красно-белых за то, как из клуба в 2008 году ушёл экс-полузащитник Егор Титов.

«Я считаю, что «Спартак» поступил с ним совершенно некрасиво, списав на него какие-то неудачи и отправив в дубль. И никакая любовь болельщиков огромная не помогла ему остаться на плаву, хотя он этого не заслуживал», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, Титов был отправлен во вторую команду «Спартака» тогдашним главным тренером клуба Станиславом Черчесовым после поражения от ЦСКА 12 июля 2008 года со счётом 1:5.

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